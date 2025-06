Caltagirone e Class, sviluppi

Per ora si è arrestata la crescita di potere e ruolo di Franco Caltagirone – editore del Messaggero, del Mattino e del Gazzettino, e persona importantissima negli ambiti finanziari e immobiliari italiani – all’interno dell’azienda Class Editori, che pubblica i quotidiani MF-Milano Finanza e ItaliaOggi. All’assemblea degli azionisti di giovedì Caltagirone non è riuscito a far eleggere nessuno dei suoi rappresentanti, né nel consiglio di amministrazione né nel collegio sindacale.