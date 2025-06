Tutto è Caltagirone

La storia dell’interesse di Franco Caltagirone nel gruppo editoriale Class, che avevamo citato la settimana scorsa, sta avendo degli ulteriori sviluppi.

Riassunto: Caltagirone, 82 anni, è l’editore dei quotidiani Messaggero, Mattino, Gazzettino e Corriere Adriatico, oltre che un imprenditore di eccezionali ricchezze e potere “costruiti” intorno al settore immobiliare, e un protagonista delle più importanti vicende bancarie e finanziarie italiane, ancora di più in questi mesi. Class Editori è una piccola ma rilevante azienda di prodotti giornalistici e finanziari fondata dal suo attuale vicepresidente e maggiore azionista, Paolo Panerai, 79 anni: possiede i quotidiani MF Milano Finanza e ItaliaOggi, la tv Class CNBC, e altre testate, e ha un’influenza nel mondo della finanza maggiore della sua notorietà pubblica (influenza ricambiata: il gruppo ha sensibili dipendenze dalla banche creditrici).

Nelle scorse settimane Caltagirone ha mostrato di voler acquisire quote di Class Editori e di volerne influenzare le scelte. Panerai, i cui giornali (e lui stesso) sono stati spesso critici delle iniziative finanziarie di Caltagirone e del suo uso strumentale dei giornali che possiede, ha risposto con un editoriale su ItaliaOggi e su MF sconsigliando sarcasticamente Caltagirone di proseguire in questo senso. Non tutti si dicono convinti della sua sincerità, e alcune ipotesi sono che Panerai possa invece beneficiare dall’ingresso di un socio forte e ricco come Caltagirone, considerati i bilanci non rassicuranti di Class (il valore delle azioni di Class è già cresciuto sensibilmente da quando si è saputo dell’interesse di Caltagirone).

Giovedì la Consob ha invece comunicato che la quota di azioni di Class acquisita da Caltagirone è cresciuta ulteriormente fino a superare il 5%. La settimana prossima ci sarà un’assemblea degli azionisti per rinnovare gli organi dirigenti.