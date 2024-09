Axel Springer sempre più Döpfner

Un’operazione societaria si è invece conclusa in un’altra grande multinazionale giornalistica, il gruppo tedesco Axel Springer. In sintesi, la separazione delle attività media da quelle pubblicitarie e di annunci professionali, che saranno cedute al fondo KKR (finora socio di tutto il gruppo, valutato 13,5 miliardi di euro), significa che la proprietà dei giornali del gruppo (tra gli altri: il vendutissimo tabloid tedesco Bild, il quotidiano Welt, i siti americani Politico e Business Insider) diventerà quasi totalmente dell’erede della famiglia fondatrice Friede Springer e dell’amministratore delegato Mathias Döpfner, il cui ruolo avevamo raccontato sul Post, e che è capitato spesso di citare in questa newsletter.