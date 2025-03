Associated Press sempre in castigo

Giovedì c’è stata un’udienza presso un giudice federale a Washington relativa al ricorso che l’agenzia Associated Press ha presentato per far annullare il divieto di accedere alle iniziative del presidente Trump imposto dalla Casa Bianca ai giornalisti di AP. Divieto presentato esplicitamente come una ritorsione nei confronti della scelta di AP di mantenere il nome di “Golfo del Messico” per l’area geografica che l’amministrazione Trump pretende sia invece chiamata “Golfo d’America” (ma come ha spiegato sul Wall Street Journal la direttrice di AP, “la questione è il controllo del governo su cosa si può dire”). Il giudice ha rinviato la decisione.

Nel frattempo un articolo del Washington Post aveva raccontato di come AP – una delle più importanti e autorevoli agenzie di stampa del mondo – si sia organizzata in queste settimane per cercare di attenuare le limitazioni al proprio lavoro: collocando i propri giornalisti all’esterno degli incontri convocati da Trump, usando la collaborazione dei colleghi, introducendo i propri corrispondenti negli incontri internazionali assieme alle delegazioni di altri paesi.