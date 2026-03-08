Annunci che non lo erano

“Martedì mattina il quotidiano sportivo italiano Tuttosport aveva in prima pagina, nella parte alta, questo titolo: «Taremi: vado in guerra». L’articolo a cui si riferisce, uscito a pagina 23 del giornale (e anche sul sito) e ripreso da altri siti e quotidiani, racconta di come l’attaccante iraniano Mehdi Taremi (che gioca in Grecia nell’Olympiacos, che ha giocato nell’Inter e che ha oltre 100 presenze con la nazionale dell’Iran) avrebbe deciso di lasciare la Grecia e il calcio per tornare in Iran a combattere per l’esercito iraniano nella guerra contro Stati Uniti e Israele”.

Il Post ha indagato un annuncio assai precipitoso pubblicato su alcune testate giornalistiche italiane, che alla sua redazione era apparso subito piuttosto sospetto.