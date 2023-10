Ancora meno al Washington Post

Il quotidiano statunitense Washington Post ha annunciato di dover ridurre il numero dei propri dipendenti, auspicando che 240 persone lascino il giornale in modo volontario, grazie agli incentivi offerti dall’azienda. È una scelta che rientra nel contesto delle difficoltà recenti del Washington Post: dopo la grande crescita e gli investimenti iniziati nel 2013 con l’arrivo del nuovo proprietario Jeff Bezos – il fondatore di Amazon – negli ultimi tempi il giornale è in maggiore affanno e ha visto diminuire i suoi abbonati e le sue ambizioni di essere competitivo a livello nazionale e internazionale con i suoi concorrenti americani, New York Times e Wall Street Journal. Con la riduzione del personale che l’azienda spera di ottenere, la redazione avrà probabilmente circa 940 dipendenti: lo stesso numero di persone che aveva alla fine del 2021.

Più a margine è interessante notare ancora l’indipendenza che il Washington Post mantiene nel comunicare questa notizia ai suoi lettori: nell’articolo sono citate le previsioni sbagliate dei propri dirigenti, e il fatto che il 2023 terminerà con 100 milioni di dollari di perdite, e si attribuisce correttamente al concorrente New York Times la notizia relativa.