Altri giri

Il Gazzettino, storico quotidiano veneziano di proprietà del gruppo Caltagirone (assieme al Messaggero e al Mattino) dal 2006, avrà un nuovo direttore: Osvaldo De Paolini, 75 anni, fino a poco fa vicedirettore del Giornale (dove è stato rimpiazzato da Lirio Abbate). De Paolini aveva lasciato il Messaggero, non serenamente, nel 2023, e ipotesi di un suo ritorno al gruppo erano già circolate gli anni passati. L’attuale direttore del Gazzettino Roberto Papetti diventerà direttore editoriale.

Si trasferirà invece al Corriere della Sera l’attuale vicedirettore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, 51 anni, che è stato in passato a Repubblica e al Foglio, con esperienze principali sugli Esteri e sul digitale, è stato direttore del quotidiano di Varese La Prealpina e che fino alla settimana scorsa ha condotto su Radio24 il programma Amici e nemici.

Infine sabato mattina la Stampa, non più appartenente al gruppo GEDI che aveva ospitato finora le sue collaborazioni su Repubblica, ha annunciato l’inizio della “collaborazione con la Stampa” dello scrittore Gianrico Carofiglio.