Altre cose, dopo

Una settimana fa si è tenuto a Peccioli, in Toscana, il concerto del cantautore irlandese Glen Hansard, organizzato dal Post all’interno delle iniziative per arricchire ulteriormente l’offerta per i suoi abbonati e iscritti alle newsletter. Il concerto era stato pensato come estensione della newsletter quotidiana Le Canzoni, con una serie di prelazioni e agevolazioni per la partecipazione degli abbonati: che hanno acquistato circa metà dei quasi duemila biglietti messi in vendita e venduti.