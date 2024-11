Allora vale anche per X

Alcuni giornali francesi, tra cui il quotidiano Le Monde, hanno denunciato l’azienda X (quella del social network già noto come Twitter) per violazione delle leggi francesi sui diritti di diffusione dei loro contenuti. È un’iniziativa che riproduce quelle adottate da diversi giornali in diversi paesi nei confronti di Facebook e di Google, negli anni passati. L’accusa è che X ottenga ricavi economici anche grazie ai contenuti dei giornali pubblicati sul social network, e che quindi debba compensare i giornali stessi.