Aggiornamenti Trump e Wall Street Journal

Il Wall Street Journal ha continuato a pubblicare nei giorni scorsi articoli sui documenti del “caso Epstein“: le sue rivelazioni sono assai poco significative e non dicono quasi niente di nuovo (lo ha ammesso persino un saggio editoriale dello stesso Wall Street Journal ), ma nel contesto agguerritissimo e ipersensibile di queste settimane intorno al caso Epstein ogni piccola cosa diventa un caso, ed evidentemente il Wall Street Journal ne vuole approfittare. E come avevamo detto una settimana fa, l’editore Rupert Murdoch non è uno che si fa spaventare da una denuncia con richiesta di risarcimento milionaria. Trump ha allora fatto ricorso a un’altra delle sue ritorsioni, e all’inizio della settimana ha escluso l’inviato del giornale dalla compagnia di giornalisti associata al suo viaggio in Scozia. E sta provando anche la consueta strategia diversiva – inventarsene altre per spostare le attenzioni – ma stavolta sta funzionando meno.