Affollati

Sabato scorso si è tenuta a Verbania una nuova edizione di Talk, la giornata di incontri pubblici che il Post porta in diverse città italiane in accordo con amministrazioni e sponsor locali, e che ormai coinvolge in ogni occasione oltre mille visitatori costringendoci a chiudere molto rapidamente anche le prenotazioni degli abbonati, e richiede quindi pianificazioni e spazi più impegnativi di un tempo, ma ci saranno ancora appuntamenti quest’anno.