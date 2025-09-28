Acque temerarie

Il sito che si occupa di alimentazione che si chiama Il Fatto Alimentare ha raccontato che l’azienda di acque minerali San Benedetto ha rinnovato le sue richieste di danni su cui già le era stato dato torto da precedenti sentenze. Charlie aveva raccontato qui la questione, che Il Fatto Alimentare giudica un tentativo di intimidazione: “La storia è quella di una piccola testata indipendente contro un colosso da un miliardo di euro di fatturato, che in questa vicenda ha già collezionato tre sconfitte, ma va avanti per intimidire la redazione”.

Il mese scorso San Benedetto aveva rimosso dalle proprie confezioni e comunicazioni un messaggio sul loro impatto ambientale che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accusato di “possibile scorrettezza”.