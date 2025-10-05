Accessori

Come ha già mostrato in passato questa newsletter, tra gli inserzionisti che più spesso ottengono spazi di copertura giornalistica sul Corriere della Sera in concomitanza con i propri investimenti pubblicitari c’è il brand di gioielli Van Cleef & Arpels, una cui iniziativa è stata descritta in una pagina sabato, dopo che l’azienda aveva comprato delle pagine pubblicitarie nelle settimane precedenti.