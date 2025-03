Come da accordi

Il sabato è il giorno in cui la sezione “Liberi tutti” del Corriere della Sera offre agli inserzionisti che hanno comprato pagine pubblicitarie articoli di promozione, soprattutto a quelli nel settore della moda e del “tempo libero”. Ieri per esempio l’azienda di gioielli Van Cleef & Arpels ha ottenuto un articolo dedicato a un suo festival londinese dopo aver investito nei giorni precedenti sull’acquisto dell’ultima pagina del giornale. Nella stessa pagina un altro articolo era dedicato al brand Tagliatore, acquirente di una pubblicità qualche giorno prima. Alla pagina successiva l’articolo maggiore era per Garatti, altro brand di gioielleria che aveva comprato una pubblicità nei giorni precedenti.