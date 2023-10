A pagina 3

Le discussioni nelle redazioni di tutto il mondo sulle immagini che sia utile o opportuno pubblicare sono state naturalmente intense e dolorose nella settimana passata, in relazione all’attacco di Hamas contro Israele. Il Daily Telegraph, uno dei maggiori quotidiani britannici, ha fatto una scelta elaborata e particolare, pubblicando in prima pagina una sorta di “immagine di testo”, mutuata dalle consuetudini sui social network, per avvisare della decisione di pubblicare a pagina 3 una foto di un bambino ucciso (foto pubblicata senza altrettante premure su alcuni giornali in Italia). Cercando così di adattare all’edizione di carta una pratica che sui siti web è più frequentemente adottata.