A Natale tutti insieme

Il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post, è acquistabile da giovedì in anteprima da parte degli abbonati del Post: una formula, quella della prevendita due settimane prima dell’uscita in libreria, che ha funzionato molto bene sin dal primo numero, permettendo di raggiungere la sostenibilità economica del progetto ancora prima della sua uscita pubblica, appunto. E confermando così l’efficacia della costruzione di un rapporto di fiducia con gli abbonati che garantisce un pubblico interessato per molti progetti collaterali del giornale.