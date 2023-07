A Domani servono più soldi

L’editore del quotidiano Domani, Carlo De Benedetti, ha avviato un aumento di capitale di sei milioni di euro dell’azienda editrice del giornale, il cui capitale era costituito finora da dieci milioni dedicati dallo stesso De Benedetti al progetto alla sua nascita, tre anni fa. Domani si sta impegnando in un tentativo di riprogettazione per superare una lunga fase di rallentamento della sua crescita di abbonamenti e vendite in edicola: due mesi fa il direttore Stefano Feltri è stato sostituito dal suo vice Emiliano Fittipaldi, e sono in corso riflessioni su come dare al giornale un ruolo maggiore sul digitale, dove finora è stato assai meno presente. L’altro aspetto che non ha aiutato ad attenuare le perdite è la sempre modesta raccolta pubblicitaria.