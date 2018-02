Serie A, risultati e classifica della 25esima giornata

Il Napoli ha battuto per 1 a 0 la SPAL in una delle partite delle 15 della 25esima giornata di Serie A, con gol di Allan. Poi il Benevento ha vinto la sua terza partita della stagione, in casa per 3 a 2 contro il Crotone. Il Bologna invece ha vinto 2 a 1 contro il Sassuolo, in casa. Nel derby di Torino giocato alle 12.30, la Juventus ha battuto il Torino per 1 a 0: ha segnato nel primo tempo Alex Sandro, e il Torino non è mai riuscito ad andare vicino al pareggio.

Ieri sera l’Inter ha perso per 2 a 0 fuori casa contro il Genoa, in una brutta sconfitta che ha attirato ulteriori critiche sull’allenatore Luciano Spalletti e ha peggiorato la già complicata situazione della squadra. Ha segnato un autogol Ranocchia, e un gol Pandev. Prima, il Chievo aveva battuto per 2 a 1 il Cagliari in casa, con gol di Giaccherini e Inglese. Nel primo anticipo, invece, la Roma aveva battuto in trasferta l’Udinese per 2 a 0 nella prima partita della 25esima giornata del campionato di Serie A: hanno segnato Cengiz Ünder e Diego Perotti.

Oggi devono ancora giocarsi Atalanta-Fiorentina, alle 18, e Milan-Sampdoria, alle 21. La giornata si concluderà lunedì sera con il posticipo tra Lazio ed Hellas Verona.

Sabato 17 febbraio

15.00

Udinese-Roma 0-2

18.00

Chievo-Cagliari 2-1

20.45

Genoa-Inter 2-0

Domenica 18 febbraio

12.30

Torino-Juventus 0-1

15.00

Napoli-Spal 1-0

Benevento-Crotone 3-2

Bologna-Sassuolo 2-1

18.00

Atalanta-Fiorentina

20.45

Milan-Sampdoria

Lunedì 19 febbraio

20.45

Lazio-Hellas Verona

Classifica Serie A 2017/2018

1) Napoli 66

2) Juventus 65

3) Roma 50

4) Inter 48

—————————————— ↑ Champions League

5) Lazio 46*

6) Sampdoria 41*

7) Milan 38*

—————————————— ↑ Europa League

8) Atalanta 37*

9) Torino 36

10) Udinese 33

11) Fiorentina 31*

12) Genoa 30

13) Bologna 30

14) Chievo 25

15) Cagliari 25

16) Sassuolo 23

17) Crotone 21

—————————————— ↓ Retrocessione

18) Spal 17

19) Hellas Verona 16

20) Benevento 10

*=una partita in meno