La Domenica sportiva

Abbiamo cercato di resistere alle centinaia di foto che arrivano in questi giorni dalle Olimpiadi invernali, con sfondi bianchi, atleti da tutto il mondo, cerimonie d’apertura trionfali: ne abbiamo scelta giusto qualcuna per darvi un’idea dell’atmosfera che c’è lì, e che trovate nello speciale che abbiamo preparato. Le foto sportive più belle di questa settimana raccolgono invece atleti che sudano in maniche corte mentre corrono tra fiumi di montagna o pedalano circondati da dromedari; LeBron James concentratissimo; Messi che festeggia per un gol non suo e un’esultanza poco contenuta del calciatore del Watford Troy Deeney. E poi il cricket tra le fiamme, lo snowboard sulla neve di Montmartre e molta eleganza all’Opera di Vienna.