Nations League, le avversarie dell’Italia

Si è tenuto oggi a Losanna, in Svizzera, il sorteggio della Nations League, la nuova competizione per nazionali europee ideata dalla UEFA che inizierà il prossimo settembre. La Nations League è stata pensata per sostituire le amichevoli ed è strutturata in diversi gironi composti in base al ranking di ciascuna delle 55 nazionali europee. Si disputerà ogni due anni, ci saranno promozioni e retrocessioni e una fase finale in cui le migliori squadre del torneo si giocheranno la qualificazione agli Europei.

Nel sorteggio di oggi l’Italia è stata inclusa nella Lega A, quella destinata alle dodici migliori nazionali del ranking europeo. La Lega A è stata a sua volta divisa in quattro gironi da tre squadre ciascuno: quello dell’Italia — il Gruppo 3 — sarà composto da Portogallo e Polonia. I più competitivi saranno invece il Gruppo 1, composto da Germania, Francia e Olanda, e il Gruppo 4 con Spagna, Inghilterra e Croazia.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

Le quattro Leghe saranno collegate fra di loro, in quanto ciascuna squadra di ciascun girone avrà l’opportunità di essere promossa nella Lega superiore o di essere retrocessa in una minore alla fine di ogni torneo. Sono previste una promozione e una retrocessione per ciascun girone. Le prime classificate dei quattro gruppi della Lega A disputeranno invece semifinali, finale terzo posto e finale. La fase Leghe si svolgerà in sei giornate fra settembre e novembre 2018 mentre le finali sono in programma nel giugno del 2019.

La Nations League riguarderà anche le qualificazioni agli Europei, e secondo la UEFA le semplificherà: continueranno ad essere strutturate come lo sono ora, ma assegneranno 20 qualificazioni alla fase finale e non più 24. Ciascuna Lega della Nations League, infatti, avrà a disposizione un posto che varrà l’accesso agli Europei, che verrà assegnato disputando dei playoff fra le Nazionali vincenti dei quattro gironi di ciascuna Lega, dopo le regolari qualificazioni agli Europei. Se la vincitrice di un girone si è già qualificata di diritto agli Europei tramite il torneo di qualificazione verrà sostituta dalla squadra non qualificata con il ranking UEFA più alto.