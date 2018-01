Ora Android ti dice quanto è veloce una rete WiFi, prima di collegarti

Tra le nuove funzioni introdotte da Android Oreo 8.1, l’ultima versione del sistema operativo per smartphone e tablet sviluppato da Google, ce n’è una che permette di vedere la velocità delle connessioni WiFi disponibili, prima ancora di collegarsi. Il sistema funziona con le reti WiFi aperte, come quelle pubbliche messe a disposizione da comuni o altre istituzioni. Nell’elenco delle connessioni disponibili, un indicatore descrive lo stato della rete scegliendo tra una di queste diciture:

• Molto veloce;

• Veloce;

• OK;

• Lenta.

Per intenderci, una connessione Veloce dovrebbe poter offrire una banda adeguata per guardare video, mentre se il WiFi è valutato come Molto veloce dovrebbe consentire la riproduzione di video ad alta qualità. Ok indica una connessione capace di caricare siti e accedere a musica in streaming, mentre le possibilità di navigazione offerte da una rete Lenta si limitano all’invio di messaggi su WhatsApp o alla lettura di email testuali.

La nuova funzione non equivale a un test di velocità vero e proprio, ma il fatto di fornire prima ancora di collegarsi lo stato della rete dovrebbe aiutare gli utenti a scegliere la connessione più adatta alle loro esigenze. Per ora il sistema potrà essere utilizzato su un numero ristretto di smartphone, perché Android Oreo non è ancora molto diffuso e diversi produttori di cellulari non lo hanno ancora reso disponibile per il download sui loro dispositivi. Tra i modelli per i quali è già disponibile l’aggiornamento ci sono Pixel, Pixel 2, Nexus 5X e Nexus 6P.