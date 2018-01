Tre operai sono morti in un incidente sul lavoro a Milano, in un’azienda che produce acciaio e titanio

Tre operai sono morti a causa di un grave incidente sul lavoro a Milano, in via Rho, all’interno dell’azienda Lamina, che si occupa della produzione di acciaio e titanio. Altri tre operai sono ora ricoverati al San Raffaele e alla clinica Santa Rita di Milano. Repubblica ha scritto che i sei uomini sono stati trovati svenuti: stavano ripulendo un forno interrato e potrebbero avere respirato vapori tossici. Durante le operazioni di soccorso è stato lievemente intossicato anche un capo squadra dei pompieri: è stato portato all’ospedale Niguarda per accertamenti.