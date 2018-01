Da oggi sono in vigore le nuove regole di Ryanair sui bagagli a mano

Oggi, lunedì 15 gennaio, entrano in vigore le nuove norme sui bagagli a mano di Ryanair. Fino a ieri era possibile portare gratuitamente due bagagli in cabina – un trolley e uno zaino o borsa – fino al raggiungimento dei limiti di spazio dell’aereo, ma la compagnia aerea irlandese ha detto che troppe persone lo facevano, rendendo spesso difficoltoso trovare spazio per tutte le valigie e allungando molto i tempi di imbarco.

Da oggi, quindi, non si potranno più portare gratis due bagagli a mano in cabina, come succedeva in passato: chi arriverà al gate di imbarco con due bagagli dovrà lasciare il più grande, che verrà registrato e trasportato in stiva senza costi aggiuntivi. Il bagaglio più piccolo, invece, dovrà essere sistemato sotto il sedile davanti al proprio posto sull’aereo. Le dimensioni massime di riferimento per i due bagagli a mano saranno comunque le stesse: 55cm x 40cm x 20cm e non più di 10 chili di peso per il bagaglio grande, 35cm x 20cm x 20cm per quello piccolo. La mancata osservanza delle dimensioni massime consentite comporta il pagamento di una penale di 50 euro per bagaglio al gate di partenza, oltre un probabile un ritardo nell’imbarco.

Tra le novità sui bagagli c’è anche una riduzione del costo per il trasporto dei bagagli in stiva (quelli che si consegnano al check-in) – che passerà da 35 euro a 25 euro per le valigie che pesano fino a 20 chili – e Ryanair spera che funzioni da incentivo per convincere più persone a imbarcare i loro bagagli in stiva.

Chi potrà continuare a portare due bagagli in cabina

Ryanair ha previsto delle eccezioni: la regola sui bagagli a mano non si applicherà a chi avrà acquistato i biglietti con le tariffe Flexi Plus, Plus o Family Plus e a chi aggiungerà al proprio viaggio un’offerta chiamata “Priorità e 2 bagagli a mano“. Le tariffe Flexi Plus, Plus o Family Plus comportano un costo più alto sul biglietto e fanno accedere anche a dei servizi speciali al check-in, all’imbarco, a bordo dell’aereo o alla modifica del giorno della partenza. Aggiungendo l’offerta “Priorità e 2 bagagli a mano” al proprio viaggio, invece, si potrà saltare la fila al momento dell’imbarco e portare in cabina il secondo bagaglio a mano. Il bagaglio grande andrà sistemato nella cappelliera, mentre il più piccolo sotto la poltrona davanti al passeggero.