Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini

Dopo la vittoria di Federica Brignone nel supergigante di ieri, domenica mattina la sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim, terza prova della Coppa del mondo di sci. In Austria, Goggia ha concluso la discesa libera in 1 minuto e 4 secondi davanti ad altre due sciatrici italiane, Federica Brignone e Nadia Fanchini, che completano il podio della prova. Per Goggia è la prima vittoria in questa edizione della Coppa del Mondo: fino ad oggi il suo miglior risultato era il secondo posto ottenuto a dicembre nel supergigante di Val-d’Isere.