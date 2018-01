Le foto dei Critics’ Choice Awards 2018

Dopo i Golden Globe di domenica notte, ieri sera a Santa Monica si è tenuta la cerimonia di consegna dei 23esimi Critics’ Choice Awards, i premi televisivi e cinematografici assegnati annualmente da centinaia di critici della Broadcast Television Journalists Association (BTJA) e della Broadcast Film Critics Association (BFCA), tutti appartenenti alle principali testate giornalistiche statunitensi.

Il film più premiato nel corso della serata, presentata dall’attrice Olivia Munn, è stato The Shape of Water diretto da Guillermo del Toro: ha ricevuto quattro premi tra cui miglior film e miglior regia. Il premio come miglior attore protagonista è andato a Gary Oldman per la sua interpretazione in Darkest Hour, e quello come miglior attrice a Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Sam Rockwell, altro attore del cast, è stato premiato come miglior attore non protagonista, mentre per la categoria femminile è stata premiata Allison Janney per il film I, Tonya.

Tra le serie tv, Big Little Lies è stata quella che ha vinto di più, con quattro premi: miglior miniserie, miglior attrice in una miniserie a Nicole Kidman e per i migliori attori non protagonisti in una miniserie o film per la tv ad Alexander Skarsgård e Laura Dern. The Handmaid’s Tale ha vinto il premio come miglior serie drammatica e all’attrice Elisabeth Moss è stato assegnato quello come miglior attrice in una serie del genere. Per la categoria serie comedy il premio più importante è andato a The Marvelous Mrs. Maisel, in cui recita Rachel Brosnahan, scelta come miglior attrice protagonista in una del genere.