I festival e le fiere di libri del 2018

Una delle cose che si dicono sempre dei festival di libri in Italia è che ce ne sono troppi: dopo aver messo insieme una lista di festival letterari e fiere di piccole, medie e grandi case editrici, possiamo dire con certezza che sono almeno tanti. Però sono tutti un po’ in giro per il paese – se si escludono Milano e Roma, che vantano numerosi appuntamenti per ovvie ragioni di dimensioni e concentrazione di case editrici – quindi non è detto che siano troppi. La maggior parte ha già delle date per le edizioni del 2018, perciò se volete segnarvi gli appuntamenti che vi interessano potete già farlo. Magari scoprite che poco lontano da casa vostra c’è un festival di cui ignoravate l’esistenza.

Gennaio

20-21 gennaio, Milano – Salone della Cultura

Fino all’anno scorso si chiamava Salone del libro usato: è una fiera di libri «antichi, rari, usati, introvabili e fuori catalogo». Qui trovate le informazioni su come raggiungere lo spazio in cui è organizzato, vicino alla stazione di Porta Genova, e gli orari.

27-28 gennaio, Arezzo – Arezzo Comics

Una fiera di fumetti (e dischi) usati.

27 gennaio/4 febbraio, Lecce – Picturebook Fest

Un festival dedicato ai libri illustrati per bambini, arrivato alla terza edizione. Qui potete trovare tutte le informazioni.

[ 4 foto per raccontare cosa accade dietro le quinte del Picturebook Fest]-Vi aspettiamo a Lecce dal 27 gennaio al 4 febbraio 2018!#scrutaremeraviglia Posted by Picturebook Fest on Montag, 18. Dezember 2017

Febbraio

2-4 febbraio, Suzzara (Mantova) – NebbiaGialla Suzzara Noir Festival

Ideato e diretto dallo scrittore Paolo Roversi, questo festival dedicato ai romanzi gialli e noir è arriva alla dodicesima edizione. Quest’anno parteciperanno 39 scrittori, tra cui Maurizio De Giovanni, Alessandro Perissinotto e Matteo Strukul. Qui trovate tutte le informazioni.

3-4 febbraio, Milano – Festival del fumetto

Di quelli da cosplay. Un po’ fuori città, al Parco Esposizioni Novegro.

22-25 febbraio, Milano – I Boreali

È il festival organizzato dalla casa editrice specializzata in letteratura scandinava Iperborea. Non è legato a un’unica città: nel corso dell’anno ci saranno altri appuntamenti simili a Venezia, a Cagliari e a Udine.

I Boreali 2017 – Inaugurazione In attesa dei Boreali 2018…Anche quest'anno sta per giungere al termine, febbraio si avvicina e in questi giorni fervono i preparativi per la prossima edizione del nostro festival nordico. In attesa di scoprire le novità che stiamo organizzando, facciamo un salto nel passato per ripercorrere insieme alcuni momenti vissuti al Teatro Franco Parenti durante i Boreali 2017: per chi c'è stato e per chi è curioso di sapere cosa è successo, ecco le immagini dello scorso 2 febbraio, con Jonas Hassen Khemiri e Valerio Millefoglie ospiti della serata inaugurale per dialogare a proposito di "quello strano bisogno di ricordare e di essere ricordati"… Posted by I Boreali – Nordic festival on Donnerstag, 21. Dezember 2017

Marzo

Marzo è il primo mese seriamente in competizione per il maggior numero di festival e fiere dedicate ai libri.

8-12 marzo, Milano – Tempo di Libri

Quest’anno la fiera milanese di libri, alla sua seconda edizione, sarà organizzata a Fiera Milano City, invece che a Rho Fiera. Si possono già acquistare i biglietti.

9-11 marzo, Milano – Cartoomics

Un’altra fiera di fumetti (e videogiochi e cosplay) a Rho Fiera.

15-18 marzo, Roma – Libri Come

Quest’anno il tema della «Festa del Libro e della Lettura» organizzata all’Auditorium Parco della Musica è la felicità.

23-25 marzo, Milano – Bookpride

«La fiera degli editori indipendenti», cioè delle case editrici che non fanno parte dei grandi gruppi editoriali. Ci sarà anche una serie di incontri culturali curati dallo scrittore Giorgio Vasta. Qui trovate tutte le informazioni.

"Le parole le hanno inventate i morti, ma sono la parte più viva di noi".

Sarà Tiziano Scarpa ad inaugurare la road to #BookPride18!

Martedì 16 gennaio, 18.30, @base_milano: "Tutte le parole viventi" ovvero Scarpa, racconti e poesie. Si parte (e non vediamo l'ora) 🚵‍♂️ pic.twitter.com/Ql37F0vK6F — Book Pride (@BookPrideBP) January 7, 2018

24-25 marzo, Modena – Buk

Una piccola fiera di libri pubblicati da piccole e piccolissime case editrici.

26-29 marzo, Bologna – Fiera del libro per ragazzi

La Bologna Children’s Book Fair, come viene anche chiamata, è la più importante manifestazione italiana dedicata ai libri per bambini e ragazzi. Qui trovate tutte le informazioni.

Aprile

5/8 aprile, Città di Castello (Perugia) – CaLibro

Un «festival della lettura» arrivato alla sesta edizione.

5/8 aprile, Roma – Romics

Una fiera di fumetti che c’è due volte all’anno a Roma.

14/15 aprile, Bologna – Bologna Comics

Un’altra fiera di fumetti, a Bologna.

20/22 aprile, Torino – Torino Comics

Questa invece è… a Torino.

21 aprile/6 maggio, Bergamo – Fiera dei Librai

Arriverà quest’anno alla cinquantanovesima edizione. Non si potrà solo acquistare libri, ma anche partecipare a numerosi eventi culturali. Questo è il sito della manifestazione.

28 aprile/4 maggio – Napoli Comicon

Sarà la ventesima edizione. Anche qui i biglietti si possono già comprare.

Maggio

2/6 maggio, Perugia – Festival Encuentro

Un festival dedicato alle letterature in lingua spagnola.

3/6 maggio, Rovigo – Rovigoracconta

Anche a Rovigo c’è un festival letterario.

4/6 maggio, Napoli – Un’altra galassia

Una festa del libro con vari eventi organizzati in diversi posti di Napoli.

10/14 maggio, Torino – Salone Internazionale del Libro

La trentunesima edizione, non ha bisogno di grandi presentazioni.

12/27 maggio, Tricase (Lecce) – Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

Un piccolo festival in Salento.

18/20 maggio, Urbino – Urbino e le città del libro festival

Il programma lo potrete leggere qui.

Venezia – I Boreali

Non si sanno ancora le date.

31 maggio/3 giugno, Catania – Etna Comics

Fiera del fumetto in Sicilia.

Giugno

1/3 giugno, Ivrea (Torino) – La grande invasione

Organizzato dalla casa editrice Sur e dalla libreria locale La galleria del libro. Qui trovate tutte le informazioni.

7/10 giugno, Cagliari – Leggendo metropolitano

«Festival Internazionale di Letteratura» organizzato da un’associazione locale, Prohairesis. Il tema di questa edizione sarà “Tengo famiglia”.

7/10 giugno, Palermo – Una marina di libri

Un festival che merita anche solo per i luoghi in cui è organizzato: l’Orto Botanico di Palermo, la Galleria d’Arte Moderna della città, palazzo Chiaramonte-Steri, la sede della Società Siciliana per la Storia Patria.

15/17 giugno, Ragusa – A tutto volume

Sembrerebbe il nome di un festival musicale, ma non è così: la parola «volume» è intesa in un altro senso. Qui trovate tutte le informazioni.

15/17 giugno, Rimini – Mare di Libri

Il «festival dei ragazzi che leggono».

16/24 giugno, Salerno – Festival Salerno Letteratura

Un festival di eventi in vari luoghi della città che viene organizzato dal 2013.

20/24 giugno, Lamezia Terme (Catanzaro) – Trame. Festival dei libri sulle mafie

Viene organizzato dal 2011 e hanno sempre partecipato ospiti importanti.

22 giugno/1 luglio, Viterbo – Caffeina

Definirlo un festival di libri è un po’ riduttivo, visto che ci sono anche molte mostre, spettacoli teatrali e conferenze di vario genere.

23/27 giugno, Taormina (Messina) – TaoBuk

Il tema di quest’anno è “rivoluzioni”. Qui ci sono tutte le informazioni.

26 giugno/1 luglio, Fano (Pesaro e Urbino) – Passaggi. Festival della Saggistica

Un festival “di genere”, nato dall’idea di un giornalista. Questo è il sito.

Sempre a giugno, in date da definire

Gavoi (Nuoro) – Isola delle storie

Un festival letterario di grande successo che esiste dal 2004 e fu ideato da un gruppo di scrittori sardi, tra cui Marcello Fois che è l’attuale presidente dell’associazione che lo organizza.

La cultura non parte in vacanza ma L'Isola delle Storie si! E poi… ci aspetta la *quindicesima* edizione da organizzare. A presto amici! pic.twitter.com/FV3R1eUz78 — L'Isola delle Storie (@GavoiFestival) July 31, 2017

Cagliari – I Boreali

Quello della casa editrice Iperborea.

Ventotene (Latina) – Gita al faro

Festival di sei giorni in cui un gruppo di scrittori sta sull’isola di Ventotene e parla in vari eventi.

Milano – Milanesiana

Il festival organizzato da Elisabetta Sgarbi, con molti autori della Nave di Teseo. Andrà avanti anche a luglio e per ora non c’è il programma.

Firenze – Festival degli scrittori

Dura tre giorni e ogni anno si apre con una lezione tenuta da uno scrittore famoso a livello internazionale. In passato ci sono stati, tra gli altri: Claudio Magris, Michael Cunningham, Zadie Smith, Emmanuel Carrère e Jhumpa Lahiri. Quest’anno sarà il turno dell’israeliano Etgar Keret.

Luglio

Dopo l’abbondanza di giugno, probabilmente sarete tutti in spiaggia a leggere romanzi.

5/8 luglio, Polignano a Mare (Bari) – Il libro possibile

Arriva quest’anno alla 17esima edizione.

28 luglio/4 agosto, Capalbio (Grosseto) – Capalbio Libri

Ogni sera per otto sere, a partire dalle 19, incontri su una serie di libri nel centro del paese, in piazza Magenta.

Agosto

Anche questo mese qualcosa c’è.

19/25 agosto, Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola) – Sentieri e pensieri

Festival letterario diretto dallo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta.

31 agosto/2 settembre, Sarzana (La Spezia) – Festival della Mente

Quindicesima edizione di un festival dedicato più a temi da saggistica, con molti scienziati tra gli ospiti.

Appuntamento a Sarzana il 31 agosto e l'1 e 2 settembre 2018 per la 15^ edizione del Festival della Mente! https://t.co/UDgvj5qNF4#FdM18 #festivaldellamente #Sarzana — Festival della Mente (@FestdellaMente) December 13, 2017

Settembre

5/9 settembre, Mantova – Festivaletteratura

Uno dei più grandi festival letterari italiani: conviene cominciare a guardare il programma a fine luglio per prenotare gli eventi a cui si è più interessati.

Sono giorni di lavoro intensi all'archivio di Festivaletteratura, perché a gennaio verranno pubblicati sull'OPAC e sul nostro profilo SoundCloud gli audio di oltre 200 incontri dell'edizione 2017. Tenetevi pronti! pic.twitter.com/fZQxiEJFNM — Festivaletteratura (@festletteratura) December 14, 2017

19/23 settembre, Pordenone – Pordenonelegge

Un altro festival di successo, nel nord-est.

18/20 settembre, Firenze – Libro Aperto

Una fiera di libri alla Fortezza da Basso.

27/30 settembre, Matera – Women’s fiction festival

Un festival dedicato ai libri di narrativa scritti da donne.

27/30 settembre, Treviso – Treviso Comic Book Festival

Un festival – e non una fiera, anche se gli stand in cui fare acquisti non mancano – di fumetti.

27/30 settembre, Boves (Cuneo) – Boves Letteraria

Un piccolo festival letterario di provincia rivolto soprattutto a bambini, ragazzi e giovani.

Roma – InQuiete

Un altro festival di scrittrici, alla seconda edizione, ideato dalla libreria Tuba del Pigneto. Date da definirsi.

Ottobre

4/7 ottobre, Roma – Romics

Una fiera di fumetti che c’è due volte all’anno a Roma.

prima settimana del mese, Brescia – Librixia

Una piccola fiera con eventi e conferenze.

Udine – I Boreali

Non si sanno ancora le date.

Palermo – Festival delle letterature migranti

Un festival tematico. Per l’edizione di quest’anno le date sono ancora da definire.

Erba (Como) – La passione per il delitto

Un festival sui romanzi gialli.

31 ottobre/4 novembre, Lucca – Lucca Comics&Games

La più importante fiera del fumetto italiana.

Londra – Festival of Italian Literature

Organizzato dallo scrittore Marco Mancassola e da un gruppo di altri autori e giornalisti italiani, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra. La prima edizione è stata l’anno scorso. Date da definire.

Thank you everyone for joining our Festival of Italian Literature! We hope you had fun and discovered new stuff to read as much as we did pic.twitter.com/Hu8iFtirKQ — Fill (@Fill_LitFest) October 23, 2017

Novembre

8/11 novembre, Milano – Bookcity

Moltissimi eventi per tutta la città: da prendere un respiro profondo prima di leggere il programma.

8/11 novembre, Pescara – FLA. Festival di Libri e Altre cose

Quello a cui partecipa anche il Post.

9/11 novembre, Pisa – Pisa Book Festival

«Salone nazionale del libro dedicato alle case editrici indipendenti italiane» nato nel 2003: comprende più di duecento eventi.

Bologna – Bilbolbul

Festival di fumetto che organizza mostre anche nel resto dell’anno.

Il FLA 2017 è stato Pescara, l'Abruzzo e tutte le persone che hanno riempito le sale di più di cento eventi; è stato un… Posted by FLA – Festival di Libri e Altrecose on Mittwoch, 15. November 2017

Dicembre

5/9 dicembre, Roma – Più libri più liberi

Fiera della piccola e media editoria.

Milano-Como – Noir in festival

Festival (non solo di libri) dedicato al genere noir. Date da definire.

Più di 100 mila visitatori, tutti su #LaNuvola.

Difficile farci stare così tanti grazie in un solo post.

Ci vediamo l’anno prossimo!#piulibri17

❤️ pic.twitter.com/upuVCaETk3 — Più libri più liberi (@piulibri17) December 12, 2017

Una mappa per orientarsi