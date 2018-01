I 30 musei più visitati in Italia nel 2017

Il sito del ministero dei Beni culturali ha pubblicato un po’ di dati sui musei italiani nel 2017, che hanno superato i 50 milioni di visitatori e incassato quasi 200 milioni di euro: 5 milioni di visitatori e 20 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. I musei più visitati si trovano in Lazio (oltre 20 milioni di persone), in Campania (8,7 milioni) e in Toscana (7 milioni), e i più frequentati sono quelli archeologici: come spiega il ministro della Cultura Dario Franceschini, un terzo dei visitatori si è concentrato «tra Pompei, Paestum, Colosseo, Fori, Ostia Antica, Ercolano, l’Appia antica e i grandi musei nazionali come Napoli, Taranto, Venezia e Reggio Calabria e il Museo nazionale romano».