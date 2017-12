Guida al blocco del traffico a Milano, Torino, Venezia, Bergamo e Pavia

Sono stati decisi per oggi e per i prossimi giorni un blocco del traffico e alcune altre restrizioni in molti comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bergamo e Pavia: il motivo è che il livello di inquinamento è diventato troppo alte in diverse città italiane. Nello specifico, la quantità di PM10 – tra i principali agenti inquinanti atmosferici – per metro cubo consentito per legge è stato superato. Le misure adottate durante i blocchi delle auto variano a seconda dei giorni consecutivi di sforamento del valore limite, che è di 50 microgrammi per metro cubo.

Il blocco delle auto a Milano

Tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8:30 alle 18:30 a Milano è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto di persone se sono alimentati a gasolio, fino alla classe 4 compresa. Dalle 8:30 alle 12:30 è vietata la circolazione anche per i veicoli per il trasporto di merci se alimentati a gasolio, fino alla classe 3 compresa. Il blocco del traffico resterà attivo da oggi fino a quando ARPA, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, non avrà certificato l’abbassamento dei valori di PM10 sotto i 50 microgrammi per due giorni consecutivi.

Il comune di Milano ha anche dato delle disposizioni per l’utilizzo del riscaldamento domestico.

Non è possibile utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni al di sotto della classe 3 stelle; non è consentito utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere falò, barbecue, fuochi d’artificio ed è obbligatorio ridurre di 1 grado centigrado la temperatura all’interno delle abitazioni.

Il blocco delle auto a Torino

Il livello di inquinamento di oggi, a Torino, rientra nel livello “rosso”, che prevede su tutto il territorio comunale il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 5. Il blocco riguarda quindi i veicoli privati diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e benzina, gpl e metano Euro 0. Non potranno circolare dalle 8 alle 19 i veicoli che trasportano persone, e tra le 8:30 e le 14:00 e tra le 16 e le 19 i veicoli che trasportano merci (mentre quelli a gpl e metano possono circolare).

Il comune di Torino ha anche già fornito informazioni per il blocco del traffico di domani, giovedì 28 dicembre.

Domani, gio 28/12, a #Torino blocco veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4,5 e Benzina, gpl e metano Euro 0.

Info: https://t.co/KEIEfinfWB — Città di Torino (@twitorino) December 27, 2017

Il blocco delle auto a Venezia

Dal 26 dicembre 2017 sono tornati attivi anche a Venezia i limiti alla circolazione, combustioni all’aperto e riscaldamento.

PM10: da oggi 26 dicembre allerta 1 arancio. Ecco le misure di contenimento delle polveri sottili pic.twitter.com/1gkwrMmwRR — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 26, 2017

Il blocco delle auto di Bergamo e Pavia

A Bergamo non possono circolare i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4, e a Pavia agli Euro 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30. Qui potete verificare se i vostri veicoli rientrano nel blocco del traffico del comune di Bergamo; le limitazioni al traffico per Pavia, invece, sono spiegate per esteso in un documento disponibile sul sito del comune.