Zanichelli e Factanza

La società di investimenti nel digitale della casa editrice Zanichelli – che è una delle più importanti d’Italia nel campo dell’editoria scolastica – ha acquisito una quota di maggioranza del progetto di news Factanza, che diffonde i propri contenuti soprattutto attraverso i social network, rivolgendosi in particolare a un pubblico giovane.

“ZNext, la società controllata dalla casa editrice Zanichelli che investe in aziende tecnologiche nei settori della formazione, del lavoro e del benessere, ha comprato la maggioranza delle quote di Factanza Media. Quest’ultima ha detto che ZNext ha speso 5,1 milioni di euro per rilevare il 53 per cento delle quote e fare alcuni investimenti. Factanza è stata fondata nel 2020 da Bianca Arrighini e Livia Viganò: è nata come pagina di informazione su Instagram e nel tempo ha aggiunto altri prodotti di informazione come le newsletter, i podcast e i video, ma anche una scuola di formazione, con cui fa corsi ad aziende e a privati, e un’agenzia per l’organizzazione di eventi. Factanza Media ha 11 dipendenti più alcuni collaboratori.

Viganò e Arrighini hanno detto che rimarranno a guidare l’azienda e che l’investimento di ZNext è un modo per accelerare il suo processo di crescita. Nell’operazione hanno ceduto le loro quote Primo Capital e PranaVentures, che avevano inizialmente investito in Factanza Media”.