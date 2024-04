Yes, Virginia

La Virginia è il primo stato statunitense ad avere approvato una legge che indica i giornali solo online come possibili destinatari degli annunci di interesse pubblico come bandi, sentenze, eccetera. La questione è attuale in tutto il mondo (con una recente crisi italiana), perché le regole che nei vari paesi dispongono che informazioni di questo genere siano promosse e pagate dalle istituzioni pubbliche sono di fatto diventate anacronistiche: oggi il web e i social network sono spazi molto più efficaci per raggiungere il maggior numero di persone possibile e in modo più duraturo. Ma molti giornali cartacei si oppongono a un’evoluzione del modello novecentesco perché questo genera ancora preziose quote di investimenti pubblicitari provenienti dagli enti pubblici. Invece in Virginia comincia a cambiare qualcosa col consenso dell’associazione della stampa, che ha appoggiato la legge per dare maggiore sostegno ai giornali locali anche online e favorire la transizione di quelli cartacei.