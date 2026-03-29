Volicchiano

Priorità simili sono naturalmente esibite con assai maggiore disinvoltura dai quotidiani di proprietà del deputato leghista Angelucci, Libero e Giornale. Il direttore di Libero, la cui professione precedente è stata di portavoce della presidente del Consiglio Meloni, ha per esempio analizzato così per i suoi lettori le scelte della suddetta presidente del Consiglio nella campagna del referendum, mercoledì: “Lei, Giorgia, è stata una leonessa, ha combattuto contro la macchina della menzogna”.