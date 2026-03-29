domenica 29 Marzo 2026

Volicchiano

Priorità simili sono naturalmente esibite con assai maggiore disinvoltura dai quotidiani di proprietà del deputato leghista Angelucci, Libero Giornale. Il direttore di Libero, la cui professione precedente è stata di portavoce della presidente del Consiglio Meloni, ha per esempio analizzato così per i suoi lettori le scelte della suddetta presidente del Consiglio nella campagna del referendum, mercoledì: “Lei, Giorgia, è stata una leonessa, ha combattuto contro la macchina della menzogna”.

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