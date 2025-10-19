“Volevo stare calmo”

È stato molto ripreso e citato l’intervento del direttore della Stampa, Andrea Malaguti, che ha appassionatamente dissentito da una serie di oratori che lo avevano preceduto durante un convegno organizzato a Roma dall’Unione delle comunità ebraiche, in un dibattito su “La guerra raccontata dai media”. Prima di Malaguti avevano parlato altri giornalisti con posizioni, abitualmente esibite, vicine alla maggioranza di destra, e avevano accusato parte del lavoro giornalistico italiano su Gaza di indulgenze nei confronti di Hamas.