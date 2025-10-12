Vista una viste tutte

domenica 12 Ottobre 2025
Il quotidiano Repubblica ha pubblicato domenica scorsa una fotografia a proposito della manifestazione romana in difesa di Gaza a piazza San Giovanni, che è risultata essere in realtà di una manifestazione di diversi anni prima su altri argomenti. La scelta ha fatto molto arrabbiare diversi fotografi.
(ne hanno poi scritto con compiacimento i quotidiani di destra)
Charlie è la newsletter del Post sui giornali e sull'informazione, puoi riceverla gratuitamente ogni domenica mattina iscrivendoti qui.