In mezzo all’estesa copertura giornalistica di questa settimana sulle accuse nei confronti della ministra Santanchè c’è stato anche un articolo del Fatto a proposito della gestione della pubblicità sui giornali di cui la società Visibilia di Santanchè era editrice.

Secondo il Fatto la rivista di informatica PC Professionale ha ospitato una serie di articoli “pubbliredazionali” non indicati come tali da diverse grandi aziende, che si spiegherebbero solo con relazioni di Santanchè e come contributi indiretti alle sue attività da parte delle aziende in questione. L’articolo si limita a esporre gli articoli promozionali – senza dati ulteriori sui loro pagamenti – e supposizioni sulla loro incongruità senza maggiori fonti a sostegno della tesi (quelli che sono riprodotti sono in effetti di argomento tecnologico), ma c’è un’intuitiva sproporzione tra la visibilità e rilevanza della rivista e il numero di inserzioni di quella natura.