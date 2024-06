Village people

Un anno fa spiegammo su Charlie un certo abuso dell’anacronistico termine “villaggio” sui giornali italiani, in particolare nei titoli, per un’inclinazione a tradurre il più comune termine “village” dall’inglese. Nel caso del Corriere della Sera di martedì si trattava effettivamente di un abitato molto piccolo, ma anche in questo caso nessuno chiama in Italia “villaggio” un abitato molto piccolo: la stessa autrice dell’articolo lo indicava più coerentemente come “paese”.

(il “villaggio” è tra l’altro “alle porte di Londra” come Siena è alle porte di Firenze)