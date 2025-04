Vicinanze

Tra i maggiori inserzionisti pubblicitari sui grandi quotidiani, e in particolare sul Corriere della Sera, c’è la catena di supermercati Esselunga, che ha quindi un sistematico e antico trattamento di favore rispetto alle notizie di attualità che capita la riguardino (solo nell’ultimo anno e mezzo ci sono stati il crollo di un cantiere a Firenze, un’inchiesta per corruzione a Genova e la pubblicazione di un libro assai discusso sulle contese familiari della proprietà dell’azienda).

Mercoledì una notizia favorevole a Esselunga (in realtà un patteggiamento con multa per un suo dirigente) rispetto all’inchiesta genovese ha ottenuto quindi sul Corriere della Sera uno spazio e un trattamento decisamente celebrativi, con promozione dei nuovi progetti di Esselunga (torrenti, parcheggi, posti di lavoro), in un articolo non firmato, e di cui sicuro non avrebbero beneficiato altre aziende in simili casi.