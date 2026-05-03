Vertigini

Selvaggia Lucarelli, autrice di una seguita newsletter e collaboratrice del Fatto, ha ripreso sulla sua newsletter delle segnalazioni che aveva ricevuto a proposito di alcuni fatti raccontati in un libro di Simone Alliva – giornalista del quotidiano Domani – che sembrano copiati da altre fonti. Le contestazioni sono molto circolate sui social network: Alliva ha dapprima risposto su Instagram ammettendo un “errore” e annullando la presentazione del libro a Milano, e ha poi cancellato i suoi profili su Instagram e su Twitter.