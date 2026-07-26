“Valutiamo”

Ha avuto molti apprezzamenti sui social network la gestione di un’intervista televisiva al ministro Matteo Salvini da parte della giornalista di Sky Tg24 Giovanna Pancheri, gestione che vale la pena citare come esempio non molto frequente di una preziosa capacità di dare seguito alle risposte dell’intervistato e di metterlo di fronte alle contraddizioni di quello che sostiene.