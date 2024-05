Vacche grasse

Il quotidiano La Verità ha ultimamente molto migliorato la sua capacità di raccolta pubblicitaria, e soprattutto la disponibilità dei maggiori inserzionisti a finanziarlo, malgrado i toni quotidianamente aggressivi e partigiani del giornale su temi delicati come l’ambiente, i diritti civili, i vaccini. Nel numero di martedì, per esempio, su 24 pagine ben 5 erano occupate dalle pubblicità di grandi aziende di stato o banche che più abitualmente investono sui grandi quotidiani: ENI, Enel, Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato. Lo stesso giorno la Stampa non ospitava nessuno degli inserzionisti suddetti e solo una pagina pubblicitaria intera su 30. Repubblica cinque su 40 (solo ENI, a mezza pagina, tra quelle citate). Il Fatto nessuna su 20.