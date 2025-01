Va via la direttrice dello HuffPost americano

Giovedì si è dimessa Danielle Belton, che era direttrice dello HuffPost americano dal 2021: in una lettera commossa alla redazione ha spiegato di avere partecipato alla decisione di significative riduzioni del numero dei dipendenti, e di non potersi sottrarre a queste riduzioni.

Lo HuffPost è in crisi da diversi anni, crisi non superata dopo essere stato acquisito da Buzzfeed, l’altro dei più innovativi progetti giornalistici digitali di inizio millennio.