Uomo morde cane morde uomo

È uscita anche nelle librerie la rivista del Post, Cose spiegate bene , dedicata ai temi dei giornali e del giornalismo di cui si occupa abitualmente Charlie. Qui c’è l’introduzione di Luca Sofri.

“Un vecchio modo di dire del giornalismo predica che una notizia sia «uomo morde cane» e non lo sia invece «cane morde uomo». Ma non è vero: le notizie possono essere tali per la loro eccezionalità imprevista, ma lo sono altrettanto in molti casi in cui confermano un fenomeno, una storia, una questione eterna che si può approfondire e spiegare. Le storie che si sceglie di raccontare possono essere storie puntuali che raccontano contesti e realtà più grandi, che fanno capire altro, oppure storie singolari e così straordinarie da essere avvincenti e interessanti di per sé”.