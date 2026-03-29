Uno sguardo d’insieme

Charlie ha raccontato in passato come disattenzioni o mancanza di coordinamento tra le diverse esigenze in un giornale possono portare ad accostamenti imbarazzanti e sgradevoli tra determinati articoli e determinati spazi pubblicitari. Uno di questi incidenti è avvenuto sul Corriere della Sera martedì scorso, con effetti spiacevoli per il giornale e per l’inserzionista: nelle edizioni digitali la pubblicità è stata poi rimpiazzata.