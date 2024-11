Uno come un altro

Nel lungo articolo (e negli altri sul sito) che il quotidiano Repubblica di domenica ha dedicato alla presenza di John Elkann a Pechino, in questi giorni di viaggio ufficiale in Cina del presidente della Repubblica Mattarella, non è più presente la formula che il precedente direttore del giornale aveva introdotto nei frequenti articoli dedicati dal giornale alle attività del proprio editore, John Elkann appunto. Una piccola frase segnalava in quegli articoli i rapporti tra Elkann, la società di famiglia Exor, l’azienda automobilistica Stellantis e il gruppo editoriale GEDI, a cui Repubblica appartiene.

Nell’articolo di oggi, al contrario, in nessun punto è descritto chi sia John Elkann.