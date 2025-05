Una grossa tempesta in arrivo?

Finora non ci sono dati concreti che meritino maggiori approfondimenti, ma uno degli argomenti più universali di questi mesi intorno al “dannato futuro del giornalismo” è diventato il timore che le crisi economiche previste da molti esperti in seguito alle nuove politiche statunitensi sui dazi possano spingere le aziende – come avviene in ogni occasione di crisi – a ridurre gli investimenti pubblicitari. Rischio che naturalmente è visto con ancora maggiore preoccupazione nelle aziende giornalistiche i cui bilanci dipendono maggiormente dalla pubblicità.