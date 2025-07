Una copertina come un’altra

Abbiamo raccontato altre volte il declino dell’illustre newsmagazine Time, travolto dalle crisi della gran parte delle riviste e dal non essersi riprogettato adeguatamente rispetto ai tempi digitali. Il giornale non è più un settimanale – esce una settimana sì e una no -, ha ancora contenuti giornalistici di discreta qualità, ma non competitivi nell’affollato e vivace contesto dell’informazione contemporanea. I suoi articoli non fanno più notizia, e ha avuto una serie di passaggi di proprietà: ora è di un famoso imprenditore, Marc Benioff, recente ammiratore di Donald Trump.

Il capitale di visibilità maggiore che resta a Time sono le sue copertine, e in particolare quella dedicata alla “Persona dell’anno” (l’ultima volta dedicata a Donald Trump): non perché abbiano un valore particolare, ma perché le tradizioni mantengono un valore e il pubblico dei giornali tradizionali invecchia, portando con sé una fedeltà a quelle tradizioni. Oggi finire su una copertina di Time non ha maggior significato che finire su quella di un qualunque periodico americano, e ne ha meno che finire su quella di altri periodici rimasti autorevoli e importanti, come il britannico Economist o l’ Atlantic.

In più, nei mesi passati Time ha fatto circolare sui social network delle immagini di copertine efficaci e condivise, che però non sono state prodotte come reali copertine del giornale: sempre per sfruttare l’attenzione che le copertine di Time ricevono ancora.

Giovedì il sito di Time ha mostrato un’anteprima di una sua copertina su Giorgia Meloni e ha pubblicato l’intervista relativa con la stessa Meloni. Niente di più, niente di meno: diversi quotidiani italiani l’hanno ripresa, naturalmente con maggior spazio e celebrazione quelli vicini alla maggioranza di governo (Libero l’ha usata per sostenere in un editoriale che esista un particolare riconoscimento internazionale per Meloni stessa).