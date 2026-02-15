“Un segnale incoraggiante”

Sul Corriere della Sera di oggi, con tanto di avvocati, si è posta una questione di anzianità dei direttori dei quotidiani italiani.

“Caro direttore, in riferimento alla pagina pubblicata il 24 gennaio 2026, nella quale si indicava il direttore Pierluigi Magnaschi come il più anziano d’Italia, si precisa, su richiesta del diretto interessato, che le informazioni di tale pagina non corrispondono al vero. Il direttore italiano più anziano è Carlo Alberto Tregua, nato 18 novembre 1940.

Inoltre, Tregua è fondatore, editore e direttore del Quotidiano di Sicilia fin dal 1979, ricoprendo tale carica da un periodo ben più lungo rispetto a quello indicato per altri colleghi. A tal proposito si evidenzia che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in persona del presidente Carlo Bartoli, in data 29 agosto 2025 gli ha conferito il titolo di «Direttore decano dei quotidiani italiani».

Avvocati Elena Leone e Andrea Scuderi

Carlo Alberto Tregua



L’intervista con Pierluigi Magnaschi cominciava con il seguente periodo:«Pare che sia il più anziano direttore di giornale sulla faccia del pianeta». E invece pareva: siamo infatti lieti di apprendere che Carlo Alberto Tregua è nato 85 giorni prima di Magnaschi. Un segnale incoraggiante sulla longevità degli italiani, dei giornali e anche dei direttori. «Ad multos annos».

(s. lor.)”