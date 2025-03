Un po’ di numeri su quanto sono pagate le foto

In Italia sempre meno fotografi freelance collaborano con i giornali: questi ultimi hanno un budget sempre più ristretto per le foto e preferiscono affidarsi ad abbonamenti forfettari con grandi agenzie di stampa piuttosto che acquistare singole foto o servizi. Per questo oggi molti più freelance lavorano nelle riviste, dove le foto hanno ancora un valore maggiore e i compensi sono più alti.

I fotografi freelance si possono appoggiare comunque ad agenzie come Reuters o Contrasto, che inseriscono le loro foto nei loro database e le distribuiscono ai clienti, oppure collaborano direttamente con le redazioni. Se un fotografo lavora tramite agenzia, guadagna tra il 50% e il 65% dalla vendita di una sua singola foto. Tuttavia, se la foto viene invece inclusa nell’offerta in abbonamento forfettario (è il caso quando le foto non siano particolarmente eccezionali), il fotografo guadagna per la pubblicazione circa 10 euro, ma in alcuni casi è capitato che una foto scaricata in questo modo da un giornale venisse pagata anche solo 30 centesimi.

I freelance che invece collaborano direttamente con i foto editor delle redazioni possono guadagnare in modi diversi. I compensi più elevati derivano dalla vendita di servizi o reportage realizzati autonomamente dal fotografo, che vengono acquistati più spesso dai settimanali che dai quotidiani. Sebbene il fotografo abbia teoricamente la libertà di definire il prezzo del suo servizio, nella pratica questa decisione è spesso influenzata dalle tariffe generalmente applicate dalle testate. Ad esempio, Internazionale paga in media circa 1800 euro per un servizio, mentre L’Espresso in passato arrivava a pagare anche 5000 euro, ma il budget è drasticamente diminuito. Sono cifre che devono coprire i costi e il lavoro autonomo del fotografo per ottenere quelle immagini.

I fotografi freelance possono essere ingaggiati direttamente dai giornali per coprire eventi che non prevedano spese di viaggio. In media un servizio giornalistico di una giornata viene pagato dai 60 ai 200 euro dai quotidiani. Se un servizio dura più giorni, i giornali non pagano a giornata ma propongono una cifra fissa. In confronto, all’estero i compensi sono più alti: in Francia si parte da 250 euro al giorno, in Olanda da 350, in Svizzera da 450, mentre il New York Times paga persino l’equivalente di 700 euro al giorno.

Nel caso delle singole foto vendute dai fotoreporter ai giornali, evento raro ma possibile, i costi variano a seconda dell’utilizzo e della diffusione del giornale. Per il cartaceo i giornali più grandi pagano circa 300€ per una foto di copertina, 150-200€ per la foto di un articolo sulle prime pagine, 100€ per una mezza pagina, 50€ per un quarto di pagina e 10-20€ per un trafiletto. Se la foto viene usata solo online, il prezzo varia tra 10 e 50€. Ma rimane un caso raro: come abbiamo detto i giornali online attingono soprattutto alle offerte delle agenzie con cui hanno un abbonamento.