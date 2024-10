Un po’ del New York Times con il Corriere, per un po’

Il Corriere della Sera ha annunciato una promozione in cui verrà regalato a chi si abbona al giornale un abbonamento di un anno alla sezione News del New York Times.

L’iniziativa si chiama tecnicamente “operazione a premi” (“Promo Special October Tutto Corriere della Sera”), in cui il valore del premio è di circa venti euro, cioè il costo di partenza di un abbonamento annuale al New York Times di questo genere .

Il Corriere della Sera ha diverse offerte di abbonamenti, con accessi parziali o totali ai contenuti del sito, all’edizione digitale del giornale, alla sua anteprima disponibile poco dopo la mezzanotte: quella che permette l’offerta del New York Times si chiama “Tutto” e comprende l’accesso al sito e all’applicazione senza “pubblicità invasiva”, e all’edizione digitale del Corriere . Il costo è di cinque euro per i primi sei mesi, poi tre mesi a 14,99€ e infine tre mesi a 24,99€.

Chi sottoscriverà questo abbonamento entro l’11 novembre 2024 riceverà per email un codice valido per abbonarsi gratuitamente per 52 settimane a New York Times News, cioè al sito e all’applicazione del New York Times in cui vengono pubblicate le notizie, le interviste e gli approfondimenti culturali. Sono escluse da questo piano tutte le altre sezioni del giornale: ovvero i podcast, la sezione Food, i giochi (tra cui il popolare Wordle), la sezione sportiva The Athletic e quella di prodotti e acquisti Wirecutter.

Il New York Times offre diversi tipi di abbonamenti. Il più completo si chiama “All Access” e comprende New York Times News e tutte le altre sezioni. “All Access” al momento ha due opzioni di tariffa: la prima è di due euro al mese per il primo anno, che diventano poi dodici euro al mese. La seconda tariffa è di venti euro per un anno che diventano poi novanta, ed è a questa offerta che fa riferimento l’iniziativa del Corriere della Sera.