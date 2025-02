Un manifesto

Questa settimana è morto a 84 anni un apprezzato giornalista britannico, Tim Radford, a lungo nella redazione del Guardian dove è stato a lungo responsabile della Scienza ma ha avuto anche altri incarichi. Con l’occasione è circolata sui social network una sua vecchia ma tuttora preziosa lista di consigli per giornalisti, pensata in gran parte per attenuare la tendenza di alcuni di loro a scrivere per sé piuttosto che a immaginare la funzione pubblica del loro lavoro.

“Nel dubbio, supponi che chi legge non sappia niente. Ma non fare mai l’errore di pensare che chi legge sia stupido. L’errore classico del giornalismo è di sopravvalutare quel che il lettore sa e sottovalutare la sua intelligenza”.