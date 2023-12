“Un giornale per ragazzi, non un giornale per stupidi”

La newsletter Mediastorm di Lelio Simi, dedicata “alle industrie dei media e dell’intrattenimento” ha recuperato un affascinante aneddoto che riguarda il Corriere dei Ragazzi, una rivista per ragazzi pubblicata dal Corriere della Sera tra il 1972 e il 1976 come evoluzione del celebre e seguito Corriere dei Piccoli. Era un giornale che ospitava molti fumetti ma si occupava anche di informazione e di attualità da raccontare e spiegare agli adolescenti, e nel 1973 (a proposito di Kissinger) una serie di articoli descrisse con accuratezza e severità il colpo di stato in Cile e l’assassinio del presidente Salvador Allende, difendendo la scelta anche dagli attacchi di alcuni genitori.